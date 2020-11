Parnassia na harde onderhandelingen weer uit rode cijfers

Belangrijke reden voor de betere prestaties van Parnassia Groep zijn de ‘stevige en langdurige gesprekken’ die de raad van bestuur heeft gevoerd met zorgverzekeraars, gemeenten (jeugd-ggz) en justitie (forensische zorg), zo staat in het jaarverslag dat maandag is verschenen.

Die onderhandelingen gingen over de vergoedingen voor ggz-zorg die in 2019 boven het omzetplafond kwamen, zegt financieel bestuurder Sjoerd van Breda: “Daarvoor zijn we dankbaar, omdat we kwalitatief goede zorg leveren en kostendekkend werken.” Die onderhandelingen leverden Parnassia 20 à 25 miljoen euro op.

Trots op herstel

“We zaten in 2018 in een crisis, ook door veel eenmalige tegenvallers”, zegt Van Breda: “Nu zijn we op de goede weg. We kijken heel trots naar dit herstel. We danken al onze collega’s. Die hebben de afgelopen tijd zoveel aanpassingsvermogen laten zien!” Want wat ook zorgde voor extra miljoenen was het doorvoeren van veel zorginnovaties en een nauwkeuriger registratie en declaratie van behandelingen.

Bovendien leverde de fusie met het Rotterdamse Antes, een instelling voor psychiatrie en verslaving, vorig jaar een besparing op. Door het combineren van functies vervielen daardoor honderd fte’s: een bezuiniging van ruim 6 miljoen euro.

Duurzaam gezond

Parnassia is nog niet duurzaam financieel gezond, zegt Van Breda. De ggz-instelling voert nog ‘indringende gesprekken’ met partijen waarmee nog contracten moeten worden afgesloten. Soms gaat dat nog over de afrekening over 2018, bij andere over 2019 en de doorloop naar 2020. Met Zilveren Kruis en CZ is Parnassia ‘aan het afronden, inclusief een contract voor 2021’.

Ook met ‘enkele gemeenten’ in de Rijnmond is overleg over de afwikkeling van kosten voor jeugd-ggz. Van Breda: “In die gesprekken is het altijd zoeken naar een evenwicht met elkaar. Het is hard op de inhoud, maar altijd constructief.”

Doel is 20 miljoen

Op een omzet van 994 miljoen euro is een operationeel resultaat van 13,3 miljoen te gering, vindt Van Breda. Daarom heeft de raad van bestuur een Plan van Aanpak geschreven, waarin staat dat het resultaat naar minimaal 20 miljoen moet. Dit om tegenvallers op te kunnen vangen en de financiering van noodzakelijke investeringen in klinieken, ict en innovatie mogelijk te maken.

De maatregelen die geld moeten opleveren zijn: stoppen van zorg die niet wordt vergoed, meer inzet van digitale mogelijkheden, zoals meer behandelingen online. Daardoor wordt de behandelingsduur korter en gaat het herstel van de patiënt sneller. Ook wil Parnassia Groep de administratieve kosten opnieuw verlagen.

