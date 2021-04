Parnassia vormt oud woonzorgpark om tot sociale huur voor kwetsbaren

De woningen zijn bedoeld voor mensen die niet meer passen binnen een maatschappelijke opvangvoorziening of een voorziening voor beschermd wonen in de stad. “Vanwege aangepaste regelgeving is het op dit moment zo dat deze mensen gelijk zelfstandig moeten gaan wonen, terwijl zij hier vaak nog niet aan toe zijn en nog en tussenstap nodig hebben. Daarin voorziet dit project. Met extra (zorg)begeleiding kunnen ze toch zelfstandig wonen in een beschutte wijk met toezicht en op een veilige manier. Na een aantal jaar kunnen zij uitstromen naar een reguliere sociale huurwoning”, aldus de samenwerkende partijen.

Scheiden van wonen en zorg

“Het principe van het scheiden van wonen en zorg is bij dit project van toepassing”, licht Frits Verschoor, bestuurder vastgoed bij Parnassia, toe. “Waarbij Arcade de woningen ontwikkelt en verhuurt en Parnassia de begeleiding en zorg biedt. Op deze wijze kunnen mensen met psychische problemen goed worden opgevangen en begeleid. In de geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren flink bezuinigd, waardoor deze kwetsbare doelgroep tussen wal en schip viel. Dit project is een uitstroomvoorziening, het is de bedoeling dat de bewoners uiteindelijk uitstromen naar geheel zelfstandige woonruimte en zo volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij.”

Nieuwbouw

Het gaat om 138 woningen – met een huurprijs vanaf circa 430 tot 610 euro – waarvan 17 studio’s, 18 galerijwoningen en 103 tweekamer appartementen verdeeld over twee gebouwen. Daarnaast komen nog 3 conciërge woningen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de oude buitenplaats Rozenburg. De buitenplaats is eigendom van Parnassia en ondergaat de komende jaren een aantal aanpassingen. Meerdere verouderde gebouwen maken plaats voor de nieuwbouw. Omdat de woningen bestemd zijn voor een specifieke doelgroep verhuurt woningcorporatie Arcade de woningen niet via het reguliere woonruimte verdeelsysteem. De gemeente wijst de woningen toe.