Participatiestudio voor zorgstudent

In Residentie Gerlachus in het Limburgse Jekerdal wordt in een wooncomplex van 130 seniorenwoningen met zorgarrangementen een aparte vleugel ingericht met 10 studio’s voor studenten die een zorggerelateerde studie volgen en daarnaast een bijbaan hebben bij zorginstelling Envida.

Vastgoedontwikkelaar PRM en zorgorganisatie Envida zien daarin een manier om jong en oud bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd is het idee om met deze oplossing een bijbaan in de zorg aantrekkelijker te maken bij studenten.

De opzet is dat jong en oud elkaar kunnen helpen. Zo geeft Residentie Gerlachus het voorbeeld dat een oudere bewoner bijles Italiaans kan geven of kan helpen bij een belastingaangifte. Een jongere student kan laten zien hoe een tablet werkt of online een voorstelling kan worden geboekt.

Studenten krijgen een contract voor circa 12 uur per week bij Envida. Ze kunnen lichte zorgtaken uitvoeren, helpen in het huishouden of ondersteuning bieden bij een van de sociale activiteiten. Dit nieuwe dienstverleningsconcept Verzorgd Wonen is een antwoord van Envida op het verdwijnen van de verzorgingshuizen.