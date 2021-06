Partijen: doe meer om nieuwe antibiotica te ontwikkelen

De partijen wijzen op een rapport van de Access To Medicine Foundation (ATMF). Die non-profitorganisatie waarschuwde vorige week dat een gebrek aan nieuwe antibiotica, waar bacteriën niet tegenop kunnen, een “stille pandemie is” die nu al jaarlijks 700.000 levens eist.

“De Covid-19-pandemie heeft laten zien dat de wereld beter voorbereid moet zijn op opkomende, wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid”, aldus de ATMF. “Antibioticaresistentie is zo’n bedreiging, en in tegenstelling tot Covid-19 is ze heel voorspelbaar.”

Het probleem is dat de ontwikkeling van nieuwe antibiotica financieel niet interessant is voor bedrijven. Het is een van de redenen dat slechts 55 nieuwe antibiotica zich in een late ontwikkelingsfase bevinden.

GL, PvdA, D66 en SP willen dat de overheid meer doet om deze ontwikkeling aan te jagen. In een debat woensdagavond riep GL-Kamerlid Corinne Ellemeet minister Tamara van Ark op actie te ondernemen. Het Verenigd Koninkrijk en Zweden ontplooien al initiatieven om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te ondersteunen, stipte Ellemeet aan.

Van Ark erkent dat antibioticaresistentie een probleem is en zei de ideeën uit het VK en Zweden in de gaten te houden, maar concrete toezeggingen deed ze niet.

De partijen dienen binnenkort een motie in om de regering tot actie aan te zetten. (ANP)