Partijen Green Deal zoeken steun bij informateur

In GDDZ zijn onder meer aangesloten NVZ, NFU, de Nederlandse ggz, VGN, ZN, ActiZ, VIG en KNMP. In de brief aan Plasterk constateren ze dat er in het “zorgdomein een gecoördineerde aanpak ontbreekt om tot meer circulariteit te komen. Duurzame initiatieven blijven daarmee teveel op zichzelf staan. Met een gezamenlijke programmatische aanpak halen we samen sneller resultaat.”

Volgens GDDZ moet de overheid onder meer afspraken maken over aanpassing van richtlijnen en de bureaucratie voor duurzaamheidsinitiatieven beperken. De organisatie roept het nieuwe kabinet op om verduurzaming van de zorgsector als een prioriteit te beschouwen.