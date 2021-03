Partijvoorzitter D66 wordt voorzitter rvt Louis Bolk Instituut

Anne-Marie Spierings is per 16 mei benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van het Louis Bolk Instituut. Zij volgt in deze rol Pieter van Geel op, die de maximale zittingstermijn van twee keer vier jaar heeft volgemaakt.

Milieukundige Spierings is voor D66 Statenlid in Noord-Brabant. Eerder was ze voor deze partij Gedeputeerde in dezelfde provincie. Ook is ze sinds 2018 landelijk partijvoorzitter. Daarnaast werkte ze lange tijd voor ingenieursbureau Arcadis.

Vernieuwing

Het onafhankelijk kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid verjongt en vernieuwt ook op andere fronten. In de persoon van Ilse Geijzendorffer heeft het instituut sinds januari een nieuwe directeur. Ook zijn de afgelopen drie jaar ruim twintig nieuwe onderzoekers aangenomen. Daarnaast is recent een nieuwe website gelanceerd en staan er diverse vacatures open. Met dit alles investeert het instituut naar eigen zeggen in haar missie: grensverleggend, aantoonbaar, kennisgedreven en praktijkgericht de duurzame landbouw, voeding en gezondheid bevorderen.