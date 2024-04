Hoe maken we van Nederland de wereldwijde hotspot van nucleaire geneeskunde? Kom erachter hoe radioactieve geneesmiddelen en medische isotopen toegepast zouden kunnen worden bij de behandeling van kanker; voor diagnostiek en/of therapie.

In deze podcast vertellen Vinod Ramnandanlal, Commercial Director bij NRG/Pallas en Serge Elemans, Isotopes Projects Global bij Novartis over hoe we van Nederland de wereldwijde hotspot maken voor de nucleaire geneeskunde.

Deze podcastaflevering is gemaakt in opdracht van Novartis