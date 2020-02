Patiënt in Tilburgs ziekenhuis besmet met coronavirus

In het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ligt een man die is besmet met het nieuwe coronavirus. De patiënt ligt op een geïsoleerde afdeling. Dat meldden gezondheidsinstituut RIVM en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdagavond. Het is de eerste keer dat in Nederland een besmettingsgeval is vastgesteld.

De besmette man is volgens het RIVM kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. Daar zijn volgens de Italiaanse autoriteiten al ruim vierhonderd besmettingen gemeld. Het gaat in heel Italië om 650 gevallen. Tot nu toe zijn zeventien patiënten overleden Italië.

Over de identiteit van de patiënt in Tilburg is verder nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe de man eraan toe is. De besmetting werd vastgesteld door onderzoek in het laboratorium van het ziekenhuis. De GGD zoekt op dit moment uit met wie de man in contact is geweest. Zo wordt onder meer onderzocht of hij carnaval heeft gevierd. De kans dat hij andere mensen heeft besmet, kan dan een stuk groter zijn.

Bruins snapt dat mensen zich nu extra zorgen maken. De minister wil dan ook zo snel mogelijk “de feiten boven tafel” van het zogenoemde contactonderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid wil verder niets over de patiënt zeggen. Volgens de NOS zou de besmette man “tegen de vijftig jaar” zijn.

Bruins maakte de eerste virusbesmetting in Nederland bekend tijdens de rechtstreekse tv-uitzending ‘Het coronavirus: feiten en fabels’ op NPO 1. Hij kreeg een briefje in zijn handen gedrukt dat hij meteen voorlas.

Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe wanneer nieuwe besmettingen worden ontdekt: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Wereldwijd zijn meer dan 82.000 besmettingen en 2800 sterfgevallen gemeld, vrijwel allemaal in China. In Europa is Italië het zwaarst getroffen.

ETZ: wereld komt op ons af

Medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn donderdagavond bij elkaar geroepen. Daarbij is ook de GGD betrokken, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. “We hebben ons net als alle ziekenhuizen voorbereid op de mogelijke opvang van de eerste patiënt. Vandaag is de eerste patiënt hier positief getest. De hele wereld komt nu op ons af. Eerst gaan we intern patiënten en medewerkers informeren.”

Het ziekenhuis kan “in het kader van de privacy” niets zeggen over de patiënt. “Hij wordt in isolatie verpleegd”, aldus de woordvoerder.

Rutte: volg adviezen op

Het is van belang adviezen van deskundigen over het coronavirus te blijven opvolgen nu in Nederland het eerste besmettingsgeval is geconstateerd. Dat zegt premier Mark Rutte is een eerste reactie op Twitter.

Hij zegt in nauw contact te staan met verantwoordelijk minister Bruno Bruins, “onder andere over alle inspanningen die gedaan zijn om ons land hierop voor te bereiden.”

Rutte wenst “de besmette man natuurlijk alle sterkte en beterschap toe.” De premier uit grote waardering voor “de professionals, die hard werken om alles te doen wat nodig is. Het is van belang dat we hun adviezen blijven volgen (ANP)