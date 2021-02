Patiënt krijgt via PGO toegang tot labuitslagen en ggz

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) maakt in de praktijk slagen. In Utrecht kunnen patiënten vanaf deze week voor het eerst labuitslagen verzamelen in hun PGO. In Friesland gebruikte vorige week de eerste patiënt zijn PGO om medische gegevens op te halen bij een ggz-instelling.

De uitwisseling in Utrecht beperkt zich vooralsnog tot een geselecteerde groep patiënten van drie Utrechtse huisartsenpraktijken. Als zij bloed laten prikken bij diagnostisch centrum Saltro kunnen ze de komende maanden toegang krijgen tot de testuitslagen via hun PGO. Omdat ze deze gegevens zelf kunnen verzamelen, beheren en delen gaat de nieuwe werkwijze een stap verder dan labuitslagen inzien via het online portaal dat Saltro nu hanteert.

Enorme mijlpaal

Ook bij GGZ Friesland is de proef vooralsnog beperkt van omvang. Maar volgens directeur-generaal Curatieve Zorg Ronnie van Diemen van VWS, die via Zoom aanwezig was, is de primeur van grote praktische en symbolische betekenis. “Dit is een enorme mijlpaal voor de ggz en haar patiënten”, aldus Van Diemen. “Nu de eerste gegevens succesvol zijn opgehaald, kan GGZ Friesland verder met de gecontroleerde livegang. Uiteindelijk zullen alle patiënten van de instelling hun gegevens in een PGO op kunnen vragen. Deze ontwikkeling past ook mooi bij de visie van VWS om patiënten meer regie te geven.”

MedMij-label

Beide initiatieven hebben het zogeheten MedMij-label. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgverleners. Ruim dertig PGO-aanbieders hebben inmiddels het label. Bij de proef in Utrecht zijn de PGO’s Quli en Ivido betrokken. Bij de proef in Friesland is PGO-leverancier Drimpy betrokken.