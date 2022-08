Patiënt mag bij rechtszaak artsdossier niet inzien

Patiënten die een zorgverlener aansprakelijk stellen voor een vermeende fout, hebben doorgaans geen recht op inzage in medische stukken die de verzekeraar van die zorgverlener in de zaak heeft laten opstellen. Dat stelt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in een procedure hierover, die door een patiënte was aangespannen. Conclusies van de advocaat-generaal worden meestal overgenomen door de Hoge Raad.

Advocaat-generaal Ton Hartlief zegt dat het recht van een partij om de verdediging tegen een aansprakelijkheidsclaim “in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden” bij zijn advies aan de Hoge Raad een belangrijke rol speelt.

Inzage in dossier

De eiseres in de zaak werd behandeld in een ziekenhuis en stelde dat aansprakelijk voor een fout die volgens haar gemaakt was. In opdracht van de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis heeft een arts van een ander ziekenhuis het medisch dossier van de patiënte beoordeeld. De patiënte wilde inzage in die beoordeling, maar kreeg dat ook via procedures bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven en in beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet voor elkaar.

Geen recht

Hoewel de juridische motivering van het laatstgenoemde tuchtcollege niet voldoet omdat het Burgerlijk Wetboek verkeerd is toegepast, kan Hartlief zich toch vinden in het oordeel dat de patiënte geen recht op inzage heeft. Hij keek naar het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daaruit vloeit volgens hem geen recht op inzage voort. (ANP)