‘Patiënt verzwijgt covid-klachten omwille van operatie’

Patiënten die reguliere zorg nodig hebben, blijken steeds vaker te verzwijgen dat zij covid-klachten hebben. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De reden voor dit stilzwijgen is dat patiënten niet willen dat een geplande operatie of behandeling wordt uitgesteld.

“Het is heel begrijpelijk dat patiënten die lang wachten op een operatie of andere behandeling er alles aan doen om deze door te laten gaan”, zegt NVA-voorzitter Caroline van der Marel. “Het is echter zowel een gevaar voor de patiënt zelf als voor de zorgverleners en andere patiënten als mogelijke covid-19 klachten niet worden gemeld.”

Complicaties

Zo is de kans op complicaties bij een operatie groter bij patiënten die covid-19 hebben. Ook vanuit de optiek van personeelsbeleid is het van groot belang dat patiënten naar waarheid aangeven of zij klachten hebben. Anesthesiologen zijn hierbij extra kwetsbaar omdat ze veel in aanraking komen met de luchtweg van patiënten.

Ziekteverzuim

“Op dit moment zijn de personeelstekorten in de zorg groot. Hoe meer risico zorgverleners lopen, hoe groter het ziekteverzuim wordt en die tekorten oplopen”, zegt Van der Marel. “Daarmee is het niet melden van klachten door patiënten en hun bezoek ook een groot risico voor het op peil houden van de non-COVID zorg. Ons advies is daarom patiënten te testen voordat zij geopereerd worden.”