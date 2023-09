Patiënte dood door brand in psychiatrische kliniek Poortugaal

De persoon die woensdagavond om het leven is kwam door een brand in een psychiatrische kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugaal was een vrouw die daar werd behandeld. Over haar identiteit is nog niets bekendgemaakt. De zorginstelling Fivoor, waar de vestiging onder valt, spreekt donderdag van “een vreselijke situatie die ons diep raakt”.

De brand brak rond 22.30 uur uit in de Forensisch Psychiatrische Kliniek Rotterdam aan de Kijvelandsekade in Poortugaal. Daar zitten psychiatrisch patiënten die als gevolg van hun aandoening gedragsproblemen hebben en die daardoor met justitie in aanraking zijn geweest. De beveiligde kliniek biedt plaats aan 26 mensen. Het is de bedoeling dat zij door de behandeling worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving.

Fivoor heeft contact gehad met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die toezicht houdt. De zorginstelling moet eerst beoordelen of er sprake was van een incident of van een calamiteit, een onverwachte gebeurtenis die te maken heeft met de zorg. “Bij een calamiteit zijn ze verplicht onderzoek te doen of te laten doen. We hebben afgesproken dat Fivoor ons vrij snel nadere informatie geeft wanneer zij het als een incident zien. Dan kunnen we kijken wat het vervolg is. Wettelijk hebben ze zes weken de tijd voor die beoordeling”, legt een woordvoerder van de inspectie uit.

Vanwege de brand werd de getroffen afdeling ontruimd. De geëvacueerde patiënten worden voorlopig opgevangen in andere beveiligde klinieken van Fivoor. Het is nog niet duidelijk of en wanneer ze terug kunnen. (ANP)