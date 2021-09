Patiënten erg tevreden over meebeslissen zorgbehandelingen Rijnstate

Ruim 85 procent van de patiënten van Rijnstate is positief over de mate waarop zij in de spreekkamer kunnen meebeslissen over onderzoeken of behandelingen. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis waarbij enkele duizenden patiënten zijn bevraagd.

Samen Beslissen betekent dat patiënten en naasten samen met zorgverleners bepalen welke zorg het beste bij de patiënt past. “Dat hangt altijd af van wat iemand belangrijk vindt in zijn of haar leven. Alleen samen kun je bepalen welke zorg het beste past’’, zegt Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. “Ik ben trots op deze cijfers. Het is een essentieel aspect van onze keuze voor waardegedreven zorg (value based healthcare) en het is mooi om te zien dat patiënten ons zo waarderen.” Het ziekenhuis heeft de cijfers aan de vooravond van de start van de landelijke campagne Samen Beslissen gepresenteerd die op 6 september is gestart en zestien maanden duurt.

Niet vanzelfsprekend

Samen Beslissen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Landelijk zegt 46 procent van de zorgverleners dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo.

Dashbord

Binnen Rijnstate is veel aandacht voor dit thema. “Op diverse niveaus binnen de organisatie wordt aandacht aan het thema gegeven, zowel op organisatorisch, medisch als verpleegkundig niveau”, vertelt een woordvoerder.

Binnen diverse zorgpaden worden dashboards gebruikt waar klinische- en patiëntgerapporteerde uitkomsten inzichtelijk zijn voor zorgverleners en voor patiënten. Deze uitkomsten worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van zorg (leren en verbeteren), maar ook in de spreekkamer. Afhankelijk van het (beslis)moment in het traject worden dashboards in de spreekkamer gebruikt om keuzes te maken samen met de patiënt, passend bij zijn of haar situatie, maar ook om bijvoorbeeld verwachtingen te verduidelijken ten aanzien van een behandeling.

Patiëntenonderzoek

Rijnstate monitort patiëntenervaringen nauwgezet. “Uit dat onderzoek blijkt dat patiënten met name tevreden zijn over het Samen Beslissen door de open dialoog die ze ervaren met zorgverleners”, vertelt de woorvoerder. “Patiënten geven aan dat beslissingen in goed overleg worden genomen, dat zij goede voorlichting en duidelijke uitleg krijgen (bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van een behandeling), en dat er oprecht wordt geluisterd en gevraagd naar hun persoonlijke wensen en behoeften. Patiënten noemen ook dat er aan een belangrijke randvoorwaarde wordt voldaan die het samen beslissen bevordert, namelijk: vertrouwen in de zorgverlener en een open sfeer waarin alles bespreekbaar is.”