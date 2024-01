‘Patiënten kunnen zorgkosten niet meer betalen’

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND trekken aan de bel over de stijgende zorgkosten voor patiënten in Nederland. Dit doen zij in aanloop naar het Kamerdebat volgende week over de begroting van het ministerie van VWS voor 2024. “In een rijk en beschaafd land als Nederland mag dat niet mogelijk zijn”, stelt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Uit eerder onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland bleek dat zo’n 1 op de 5 Nederlanders die in 2022 zorg nodig had die zorg weleens gemeden heeft of uitgesteld uit kostenoverwegingen. Vooral de tandarts en fysiotherapeut worden niet meer bezocht.

De koepels zien dat de zorgkosten vooral knellen bij mensen bij wie zorgkosten zich ‘opstapelen’. Om patiënten in Nederland meer lucht te geven roepen de koepels de politiek onder andere op om het eigen risico fors te verlagen, basismondzorg weer op te nemen in het basispakket en andere eigen bijdragen in de zorg te verlagen.

IZA

Naast patiënten meer financiële lucht geven, roepen de koepels in een gezamenlijke brief aan de Kamer eveneens op om patiëntenorganisaties financieel te versterken. Tot slot roepen Patiëntenfederatie Nederland en haar collega-koepels de Kamer op om meer aandacht te hebben voor de rol van patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van de regioplannen van het IZA. “Want daar waar patiëntenorganisaties op landelijk en lokaal niveau over het algemeen goed georganiseerd zijn en gevonden worden, ligt dat op regionaal niveau moeilijker. Hierdoor wordt het patiënt- en cliëntperspectief nog onvoldoende in de regioplannen meegenomen. De koepels vragen de politiek en andere betrokken partijen daarom aandacht voor dit probleem te hebben en een manier te vinden waarop de stem van de patiënt in deze plannen beter geborgd wordt.”