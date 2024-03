Patiënten lopen risico door gebruik term ‘ras’ in gezondheidszorg

Nog steeds hanteren belangrijke instanties in de zorg de term ‘ras’ in handleidingen en richtlijnen. Terwijl de wetenschap het er al jaren over eens is dat onder mensen geen verschillende rassen bestaan.

NU.nl ontdekte dat de term ‘ras’ nog door onder meer de Huisartsopleiding Nederland, het Amsterdam UMC, het Erasmus MC en het Longfonds wordt gehanteerd.

Gezondheidsverschillen

“Ras is een bedacht concept, maar wordt in de zorg soms gepresenteerd als een biologisch feit”, zegt Judith Venderbos, onderzoeker naar sociale ongelijkheid bij het landelijk expertisecentrum Pharos. “Dat is onjuist en werkt gezondheidsverschillen in de hand.”

Pharos werkt intussen aan een uitgebreid standpunt over de term ras in de gezondheidszorg omdat Nederland zou achterlopen.

Etniciteit

Charifa Zemouri, gezondheidswetenschapper op het gebied van zorgrichtlijnen en gezondheidsverschillen, wees het Longfonds op de gevaren voor patiënten. Die zouden vanwege hun afkomst andere zorg of diagnoses kunnen krijgen dan mensen met een andere etniciteit.

Het Longfonds legde tot vrijdag op de eigen website nog steeds uit dat ‘ras’ onderdeel is van spirometrietesten. Op basis van ‘ras’ zouden verschillen in longcapaciteit te verklaren zijn. Na vragen van NU.nl werd dat aangepast naar ‘etniciteit’.

Longfunctietesten

Zo werd duizenden huisartsen in opleiding geleerd om ‘ras’ te registreren bij longfunctietesten, omdat ‘ras’ van belang zou zijn bij de interpretatie van de uitkomsten. En in een passage over bloedbepaling in een handleiding op de website van het UMC worden de labresultaten gecorrigeerd op basis van ‘negroïde’.

De Huisartsopleiding Nederland liet weten dat het begrip ‘ras’ achterhaald is in medisch onderzoek. Nog diezelfde dag kreeg de zeker twee jaar op de website vermelde handleiding spirometrie een update waarbij ‘ras’ als gegeven om te registreren was verdwenen.

Richtlijnen

Het blijkt dat niet iedere organisatie al ‘om’ is. De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), die de richtlijnen voor huisartsen opstelt zegt enerzijds “dat ras en etniciteit niet gebruikt moet worden in spirometrie”. Maar tegelijkertijd is hun advies aan huisartsen om dit wel te doen nog ongewijzigd omdat “het wetenschappelijk debat nog gevoerd wordt”.

Daarnaast is er volgens hen nog een praktisch probleem: de spirometriesystemen die huisartsen gebruiken zouden “niet toegerust” zijn om metingen te doen zonder etniciteit in te voeren.