‘Patiënten moeten meer inzicht krijgen in zorgkwaliteit’

Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in aanloop naar het Tweede Kamerdebat komende woensdag over ziekenhuiszorg in Nederland. Directeur-bestuurder Arthur Schellekens: “Ziekenhuizen weten precies van zichzelf waar zij goed en minder goed in zijn. Voor patiënten – om wie de zorg nota bene draait – is die informatie nauwelijks beschikbaar.”

Praktijkvariatie

Volgens de Patiëntenfederatie gaan veel Nederlanders er van uit dat alle ziekenhuizen ongeveer dezelfde kwaliteit zorg leveren. Dat is niet zo. De overlevingskansen bij verschillende vormen van kanker variëren tussen ziekenhuizen. Ook verschilt het percentage complicaties bij ingewikkelde hartoperaties aanmerkelijk in de afzonderlijke hartcentra. Schellekens: “Het goede nieuws is dat deze informatie er is. Het slechte nieuws is dat deze informatie nu vaak beperkt blijft tot een select groepje mensen in de ziekenhuizen. Wij vinden dat dit transparanter moet. Enerzijds zodat zorgaanbieders extra geprikkeld worden om te leren en te verbeteren, anderzijds zodat patiënten beter inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg en op basis daarvan keuzes kunnen maken voor zorg die bij hen past.”

De Patiëntenfederatie Nederland wil dat de overheid het initiatief neemt en zorgt dat deze kwaliteitsinformatie voor aanbieders en patiënten toegankelijk beschikbaar komt.