Patiënten twijfelen over plaatsen hartapparaat

Hartpatiënten twijfelen plotseling of ze nog wel een inwendige defibrillator willen laten plaatsen, een kastje dat kan ingrijpen als het hart te snel of te langzaam klopt. De verenigingen voor artsen (Nederlandse vereniging voor cardiologie, NVVC) en voor patiënten (Stichting ICD dragers Nederland, STIN) maken zich daar grote zorgen over.

De twee organisaties hebben woensdag een gezamenlijke verklaring geplaatst. Daarin noemen ze de inwendige cardiaIe defibrillator (ICD) “een bewezen levensreddende therapie voor patiënten met een verhoogde kans op een acute hartdood”.

Patiënten ongerust

Dat patiënten ongerust zijn, schrijven de organisaties onder meer toe aan het Zorginstituut Nederland, dat het ministerie van Volksgezondheid adviseert en kwaliteitsonderzoeken doet. Het instituut meldde begin deze maand dat het plaatsen van een ICD niet voor elke hartpatiënt de beste keuze is. Bij sommige mensen is de behandeling zo effectief dat het kastje nooit hoeft in te grijpen, en plaatsing dus niet nodig is. Ook onthullingen over cardiologen bij ziekenhuis Isala in Zwolle spelen volgens de twee organisaties mee. Die artsen zouden patiënten ICD’s hebben opgedrongen zodat zij er zelf aan konden verdienen.

De NVVC zegt berichten te hebben gekregen dat patiënten “niet meer open staan voor de informatie van hun behandelaar en een goed gesprek over de voor- en nadelen van deze therapie uit de weg gaan”. (ANP)