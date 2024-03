Patiënten willen beter geïnformeerd worden over duurzame zorg

Patiëntenfederatie Nederland onderzocht wat deelnemers van het Zorgpanel weten van duurzame zorg en hoe belangrijk zij dit vinden. Aan het onderzoek deden 9.371 mensen mee.

Duurzame behandelkeuze

De meeste deelnemers (93 procent) geven aan nog niet veel te weten over verduurzaming van zorg. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat 61 procent aangeeft behoefte te hebben aan (meer) informatie over de verduurzaming van zorg. En dan met name over voorbeelden van verduurzaming van zorg zodat het duidelijker wordt wat het betekent, wat er al gedaan wordt en wat zij kunnen doen”, aldus de patiëntenorganisatie.

Een groot deel van de deelnemers vindt verduurzaming van zorg belangrijk (44 procent) of heel belangrijk (25 procent). Twee derde van de patiënten wil ook meehelpen, maar weet vaak niet goed hoe. Hoewel duurzaamheid niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en toegang tot zorg, geven zes op de tien deelnemers aan duurzaamheid mee te wegen in hun behandelkeuze als deze beschikbaar zou zijn. “Hier is dus veel winst te behalen”, aldus de Patiëntenfederatie.

Voorlichting

Daarom doet de koepel de aanbeveling om informatie en voorlichting te bieden aan patiënten over duurzame zorg. “Zet eerste stappen, ook al zijn het nu nog kleine. Voorkom onnodige zorg en kies passende zorg.” Zorgaanbieders, leveranciers en wetgevers worden opgeroepen duurzame zorg te bevorderen en zo nodig af te dwingen.

De Groene Zorg Alliantie reageert verheugd op het onderzoek. “Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat de keuze voor duurzame zorg een beschikbare en gemakkelijke keuze wordt. Dit doen we door te zorgen voor begrijpelijke informatie, te letten op eenheid in taal en beeld en dit breed uit te dragen binnen onze invloedssfeer.”