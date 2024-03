Patiëntenfederatie: 40 procent chronisch zieken heeft onnodige zorg ervaren

In een enquête onder 11.000 mensen van Patiëntenfederatie Nederland zegt 40 procent van de ondervraagden wel eens “onnodige zorg” te hebben ervaren. Zo zegt een vijfde van de ondervraagden dat ze ooit te veel medicatie hebben meegekregen en 19 procent vindt dat een controle- of vervolgafspraak niet nodig was.

In de peiling werd geënquêteerden onder meer gevraagd of zorgverleners bijvoorbeeld onnodig onderzoeken hebben verricht.

De 10.973 deelnemers, waarvan een groot deel een chronische ziekte heeft, hebben in de afgelopen 2 jaar contact gehad met een of meerdere zorgverleners voor een afspraak, behandeling, onderzoek, opname of medicatie. De ondervraagden zouden het lastig vinden om het gesprek aan te gaan hierover met zorgverleners.

Ervaring en kennis

“De ervaring en kennis van patiënten worden nog veel te weinig benut om de zorg in Nederland passender te maken,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

“Niet alle zorg die als onnodig ervaren wordt, is ook echt onnodig. Maar dit is wel een heel duidelijk signaal waar we mee aan de slag moeten. Zeker gezien de huidige druk op de zorg. De zorg kan op veel plekken nog veel beter en passender. En daar heb je de stem van de patiënt voor nodig.”