Patiëntenfederatie: centrale regie is nodig voor inhaalzorg

De NZa moet een rol spelen bij het uitvoeren van ruim 140.000 uitgestelde operaties. Omzetverlies van ziekenhuizen en specialisten is daarbij niet van belang. En zelfstandige klinieken kunnen een belangrijke rol spelen. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan demissionair minister Van Ark.

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, onderschrijft in de brief het streven van Van Ark naar centrale patiëntenspreiding voor de inhaalzorg. “Wat ons betreft kan de NZa daar een rol in spelen,” aldus de brief. “Centrale regie is nodig want de ziekenhuizen hebben weliswaar plannen gemaakt voor de inhaalzorg, maar ze zullen er nooit zonder aanvullende maatregelen in kunnen voorzien dat binnen afzienbare tijd gemiddeld pakweg 2000 extra operaties per ziekenhuis kunnen plaatshebben.”

Centraal overzicht

Een centraal overzicht in de beschikbare capaciteit en toezicht op het naleven van de zorgplicht is volgens Veldman een randvoorwaarde, maar niet voldoende. “De opgave om 140.000 operaties binnen afzienbare tijd in te halen, is te groot om het aan individuele partijen over te laten. De Patiëntenfederatie en haar leden vinden dat de inhaalzorg landelijk gecoördineerd moet worden door één partij, zoals dat met de coronazorg ook is gebeurd.”

Financiering

Het idee is dat bij de spreiding van de inhaalzorg het geld de patiënt volgt en niet andersom. “Als er dus elders ruimte is om inhaalzorg te geven, dan moet dat daar gebeuren, ongeacht de vraag van de financiering. Zorgverzekeraars moeten daartoe onderling afspraken maken en bestaande afspraken met ziekenhuizen over omzet en zorgplafonds even buiten beschouwing laten.”

Zelfstandige klinieken

Omzetverlies van ziekenhuizen en specialisten mag nooit de reden zijn om zorg niet te verlenen als er elders wel capaciteit is. “Daarom vragen we speciaal aandacht voor de mogelijkheid om gebruik te maken van capaciteit bij zelfstandige klinieken. Zij kunnen niet alles overnemen, maar hebben wel de kennis en ervaring om een deel van de planbare zorg uit te voeren. Uit onderzoek weten wij dat patiënten onder voorwaarden bereid zijn zorg in een ander ziekenhuis te krijgen dan zij gewend zijn. Ze zijn vaak ook bereid wat verder te reizen als dat zorg dichterbij in tijd brengt. Gebruik die bereidheid van patiënten om zorg goed te verdelen over alle beschikbare capaciteit,” aldus de Patiëntenfederatie.