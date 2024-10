Patiëntenfederatie: ‘Kabinet doet halvering eigen risico voor chronisch zieken ruimschoots teniet’

Patiëntenfederatie Nederland trekt aan de bel bij de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van de zorg. In aanloop naar het debat over de VWS-begroting komende woensdag zet de Patiëntenfederatie in een brief haar zorgen en vragen uiteen. Opvallend punt is dat de voorgenomen halvering van het eigen risico volgens de organisatie niks oplevert of zelfs negatief uitpakt voor chronisch zieken.

Beeld: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images/iStock

De kosten voor patiënten bedreigen de toegankelijkheid van de zorg, stelt de Patiëntenfederatie, daar doet de op handen zijnde halvering van het eigen risico niks aan af. Zo valt in de brief te lezen dat het kabinet niks doet aan de stapeling van kosten voor mensen met een chronische aandoening. Het gaat dan om geld voor medicijnen, zelfzorgmiddelen, mondzorg, aanvullende verzekeringen en in sommige gevallen extra kosten voor vervoer, aangepaste voeding en elektriciteit voor bijvoorbeeld beademingsapparatuur. Ook de kosten voor fysiotherapie vallen hier onder, aangezien er geen plan ligt om chronisch zieken daarin tegemoet te komen.

‘Niet de juiste richting’

Zowel fysiotherapie als mondzorg moeten (deels) in het basispakket, vindt de Patiëntenfederatie, maar dat is minister Fleur Agema niet van plan. “Wel wil het kabinet het Wmo-abonnementstarief en de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten afschaffen”, staat in de brief. “Daarmee wordt de halvering van het eigen risico voor mensen met een chronische ziekte of beperking ruimschoots teniet gedaan”, zegt directeur-bestuurder Arthur Schellekens. “Dat is absoluut niet de richting die we op moeten.”

Wachtlijsten

De Patiëntenfederatie dringt aan op “concrete en gerichte maatregelen” om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. In de brief staat bovendien dat de plannen met het eigen risico nieuwe problemen kunnen creëren. De Patiëntenfederatie wijst op de meest recente VWS-monitor, die laat zien dat bij de helft van de ziekenhuisbehandelingen de wachttijden langer zijn dan de afgesproken normen. Naar verwachting zorgt de halvering van het eigen risico voor een toestroom van patiënten, waardoor de wachtlijsten verder toenemen.

Willekeur

In de brief plaatst de Patiëntenfederatie vraagtekens bij het voornemen van het kabinet om de patiënten met de hoogste urgentie voorrang te geven. De Patiëntenfederatie wil van de minister weten hoe dat eruit gaat zien en hoe in de gaten wordt gehouden dat dit niet leidt tot willekeur of oneigenlijke voorkeursbehandeling. “We moeten ervoor waken dat dit geen systeem wordt waarin bijvoorbeeld de mondigste patiënten het snelst geholpen worden”, licht Schellekens toe.

Transparantie

Als derde punt berijdt de Patiëntenfederatie het stokpaardje van de transparantie van de zorg. Om de brief dringt zij er bij Agema op aan werk te maken van een motie die de Tweede Kamer eerder dit jaar aannam. Daarin staat dat het Zorginstituut, IGJ en NZa samen met zorgorganisaties steviger moeten inzetten op transparantie en het verstrekken van begrijpelijke en inzichtelijke informatie.

De Patiëntenfederatie hoopt dat de leden van de Tweede Kamer de zorgen en vragen uit de brief mee willen nemen in het debat over de begroting van VWS dat aanstaande woensdag plaatsvindt.