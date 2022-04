Patiëntenfederatie springt in de bres voor personeel verpleeghuizen

De personele bezetting in verpleeghuizen mag niet worden losgelaten zolang er nog geen zicht is op een andere manier van werken die voldoet aan de kwaliteitswensen en behoeften van bewoners. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat over verpleeghuiszorg en Wlz.