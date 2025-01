Patiëntenfederatie start leernetwerk om digitale zorg te boosten

“Digitalisering van de zorg is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle patiënten, maar gaat nog lang niet snel genoeg”, vertelt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Dit terwijl veel patiënten klaar zijn voor deze verandering, blijkt uit alle onderzoeken die wij hierover doen.”

Normaliseren

Om digitale zorg te normaliseren en toegankelijk te maken, lanceert de patiëntenkoepel het Leernetwerk Digitale Zorg. Het initiatief focust zich op thuismonitoring, langer thuis wonen, hybride toegang tot huisartsenzorg en hybride geestelijke gezondheidszorg.

Het platform biedt onder meer toolkits, handreikingen, online trainingen en praktijkvoorbeelden over digitale zorg. Ook leren zorgprofessionals over concrete ervaringen en praktijkvoorbeelden van koplopers en kunnen ze via de community ervaringen delen en ophalen. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van subsidies en relevante onderzoeken.

Achterblijvers aanhaken

Het Leernetwerk Digitale Zorg is toegankelijk voor iedereen. “Het is belangrijk dat zorgaanbieders die nu nog achterblijven hiermee aan de slag gaan. Met dit platform willen wij hen in contact brengen en laten leren van de zorgaanbieders die hierin voorop lopen. Zo kunnen we samen de hybride zorg verder brengen”, aldus Schellekens.



Het leernetwerk is een vervolg op de community SET-up die bekostigd werd vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).