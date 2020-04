Patiëntenfederatie: steeds minder thuis- en mantelzorg

De Patiëntenfederatie ziet over de hele zorglinie problemen. In ziekenhuizen zijn afspraken maar ook behandelingen en ingrepen afgezegd (dit was zo bij ongeveer 3400 mensen uit de peiling). Ook in de fysiotherapie zijn veel behandelingen gestopt of verminderd.

Afbellen

Een van de conclusies is dat ziekenhuizen die afbellen (of als men zelf afbelt) te weinig informatie geven over wanneer je moet bellen als je klachten verergeren. Mensen (ruim twee derde) zeggen nu al dat ze meer last hebben door uitstel of afstel. Patiënten zeggen ook zelf afspraken af, uit angst voor besmetting, maar ze weten vaak niet wat voor gevolgen dat precies heeft. Verreweg de meeste patiënten hebben nauwelijks iets te horen gekregen over eventuele gevolgen van uitstel van hun afspraak. (ANP)