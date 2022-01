Patiëntenfederatie wil snel in gesprek met de nieuwe bewindslieden

Interessant voor u

De hulp van militairen bij de coronazorg in ziekenhuizen is niet langer nodig. De 60 militairen die bijsprongen in het UMC Utrecht en de 25 die hielpen bij VieCuri in Venlo hadden daar vrijdag hun laatste werkdag, meldt het ministerie van Defensie. Militairen helpen wel nog bij coronatesten en -vaccinaties.

Nieuws

Kinderombudsman: sluiting kinderhartcentra in strijd kinderrechten

Kinderombudsman Margrite Kalverboer roept minister Ernst Kuipers van VWS op om de sluiting van drie kinderhartcentra in Nederland te heroverwegen. In het bijzonder vraagt de Kinderombudsman aandacht voor de kinderhartafdeling van het UMC Groningen. Sluiting van deze locatie is in strijd met het Kinderrechtenverdrag, schrijft Kalverboer in een brief.