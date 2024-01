Patiëntenorganisatie PostCovid NL zelfstandig

PostCovid NL is sinds 1 januari 2024 een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en een nieuwe directeur: Diewke de Haen.

In 2020 was Longfonds één van de eerste gezondheidsorganisaties die de ernst van post covid erkende en een platform oprichtte om mensen met langdurige klachten na corona te ondersteunen. Inmiddels is PostCovid NL naar eigen zeggen uitgegroeid naar een volwassen organisatie waar rond de 450.000 mensen met post covid gebruik van kunnen maken.

Multisysteemziekte

Diewke de Haen stelt dat het verdergaan als zelfstandige stichting het belang benadruk van de omvang en de ernst van de ziekte en de dringende noodzaak om een behandeling te vinden. Daarnaast blijkt dat long covid een multisysteemziekte en geen longziekte is. De Haen: “Ik ben vereerd om als directeur van PostCovid NL aan de slag te gaan en zal mij blijven inzetten voor de belangen van mensen met post covid en hun naasten. Samen met het team streven we naar verdere vooruitgang in de ondersteuning en bewustwording van deze ernstige aandoening.”

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden met bestuurlijke ervaring, kennis over post covid en persoonlijke ervaring met de ziekte. De voorzitter van het nieuwe bestuur is Michael Rutgers, voormalige directeur van Longfonds en grondlegger van PostCovid NL.