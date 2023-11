Patiëntenorganisaties: maak HPV-vaccin voor iedereen gratis

Kim Pot van de organisatie tegen baarmoederhalskanker Close met je doos vindt het ook kwalijk dat het Nederlandse vaccin tegen het humaan papillomavirus slechts beschermt tegen twee types HPV: 16 en 18. Dat terwijl er inmiddels al veel betere vaccins beschikbaar zijn, zegt ze. Bijvoorbeeld een die tegen negen types beschermt. “In Zweden krijgen mensen dat vaccin al, en de resultaten zijn heel goed.”

Vaccinatiegraad laag

HPV kan diverse soorten kanker veroorzaken, onder meer in de baarmoederhals, mond- en keelholte en aan de penis en anus. Naast Close met je doos vinden ook het Platform Zeldzame Kankers en de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals dat de voorlichtingscampagne beter moet. “De vaccinatiegraad in Nederland is nog steeds relatief laag”, zegt Pot. “Dat terwijl het vaccin wel echt veel beter kan beschermen tegen kanker.”

Jongeren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat de campagne voor HPV momenteel juist erg gericht is op jongeren, via sociale media en bijvoorbeeld reclames bij hogescholen en universiteiten. “Jongeren zien deze campagne dus wel, maar andere doelgroepen misschien niet.”

Daarnaast wijst het RIVM erop dat het ministerie van Volksgezondheid heeft gekozen voor dit type vaccin en deze te richten op jongeren onder de 27 jaar. De vaccinatie is het meest effectief bij jongeren die nog geen seks hebben gehad. De Gezondheidsraad concludeerde eerder in een advies dat er nog wel veel gezondheidswinst te behalen is door jongeren tot en met 26 jaar ook te vaccineren. Daarom heeft het ministerie ervoor gekozen een inhaalcampagne te houden. Tot juni kunnen volwassenen geboren in 1996 of later het vaccin nog gratis halen.

Niet kosteneffectief

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) laat desgevraagd weten dat HPV-vaccins “in lijn met het advies van de Gezondheidsraad” niet gratis worden. Daarnaast is het volgens hem “geen doelmatig beleid, want zeer kostbaar en niet kosteneffectief”. Ook bij de keuze voor het soort vaccin is geluisterd naar de Gezondheidsraad, meldt de bewindsman. Wel laat hij weten dat er bij het inkopen van een nieuw vaccin aandacht is voor “maximale gezondheidswinst”. (ANP)