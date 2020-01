Patiëntenportaal MCL weer online na installatie Citrix-update

Naar aanleiding van de aanval voerde het ziekenhuis een onderzoek uit. “Uit het diepgaande onderzoek naar de cyberaanval op de systemen van het MCL is gebleken dat de aanval niet is doorgedrongen tot de interne systemen van het MCL of patiëntgegevens. Deze zijn veilig”, zo liet het MCL eerder al weten. Op advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd echter besloten om te wachten met het inschakelen van de Citrix-systemen.

Geen toegang van buitenaf

Nu de beveiligingsupdate van Citrix beschikbaar is, heeft het MCL die geïnstalleerd. De systemen zijn nu weer bereikbaar voor patiënten en thuiswerkers. Het MCL benadrukt dat er geen partijen van buiten het ziekenhuis toegang hebben gehad tot vitale gegevens zoals patiënteninformatie. “De cyberaanval bleef beperkt tot ‘de deurmat’, maar is niet verder gekomen. De patiëntenzorg is geen enkel moment in gevaar gekomen. Binnen het ziekenhuis was alle vitale informatie voor de zorg gewoon beschikbaar”, zo stelt het ziekenhuis in een verklaring.