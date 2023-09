Patiëntenstop voor verzekerden Menzis en ENO bij Bergman Clinics 

Mensen met een zorgverzekering bij Menzis en ENO kunnen tot eind december niet meer in behandeling komen bij Bergman Clinics.

Volgens Bergman Clinics hebben de betreffende verzekeraars, Menzis en ENO, de zorgvraag van hun verzekerden niet of slechts gedeeltelijk aanvullend ingekocht bij Bergman Clinics.

Alleen nieuwe patiënten

Het gaat om nieuwe patiënten, voor wie het zorgtraject nog niet is opgestart. Voor acute en chronische zorg geldt geen patiëntenstop. Voor verzekerden van Menzis geldt de patiëntenstop voor alle behandelingen van Bergman Clinics Bewegen, KNO, huid & vaten, pijnbehandeling en uiterlijk. Verzekerden van Menzis met een restitutiepolis kunnen dit jaar nog gewoon terecht bij Bergman Clinics. Dit geldt ook voor patiënten, verzekerd bij Menzis, die zijn verwezen voor behandelingen bij Bergman Clinics Ogen, Vrouw en Maag & Darm. Voor verzekeraar ENO betreft de tijdelijke stop alle zorgprogramma’s.

Knie of heup

De patiëntenstops raken op weekbasis ongeveer 250 patiënten per week en in totaal 3 duizend patiënten tot het einde van het jaar. De meeste patiënten die geraakt worden hebben een nieuwe knie of heup nodig.

Zorgbemiddeling

Door de patiëntenstop kan Bergman Clinics deze verzekerden vanaf januari 2024 inplannen. Deze verzekerden kunnen zich ook naar de zorgbemiddelingsafdeling van hun eigen verzekeraar.

Volgens Bergman Clinics verwijzen huisartsen structureel meer naar Bergman Clinics voor planbare medische zorg vanwege de landelijke wachtlijsten voor orthopedie, oogzorg, gynaecologische zorg en huidzorg.