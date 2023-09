Longfonds slaat slag in strijd tegen medicijnwissels

Zorgverzekeraars en apothekers mogen nog maar maximaal één keer in de vier jaar wisselen van inhalatiemedicijnen bij patiënten. Deze en andere nieuwe afspraken gaan over het wisselen van inhalatiemedicijnen om niet-medische redenen voor bestaande patiënten.

Longfonds heeft deze afspraak gemaakt met Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland.

Niet meer gewisseld

Als de arts heeft besloten dat er sprake is van een medische noodzaak, dan schrijft hij dit op het recept en mag er niet gewisseld worden. De werkafspraken zijn vastgelegd in een aanvullend document op de Leidraad Verantwoord Wisselen van medicijnen die artsen, apothekers en zorgverzekeraars gebruiken.

Geen vergoeding zorgverzekeraar

Patiënten ervaren plotselinge wisselingen van inhalatiemedicijnen als ongewenst, stelt Longfonds. De wisselingen vinden plaats omdat zorgverzekeraars het medicijn niet meer vergoeden of omdat het medicijn niet meer verkrijgbaar is.

Een andere afspraak is dat als er toch gewisseld moet worden, bijvoorbeeld bij een tekort van een medicijn, patiënten goed worden begeleid.

Verwarring aan de balie

Regelmatig wisselen van inhalatiemedicijnen op niet-medische gronden leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van mensen met een longziekte bij Longfonds. De afspraken die zijn gemaakt moeten onnodige verwarring en onduidelijkheid aan de balie van de apotheek voorkomen.

Verkeerd medicijngebruik

Longfonds zet zich hiervoor al jaren in. Michael Rutgers van het Longfonds: “Patiënten zijn benauwder en voelen zich zieker als er een wisseling is geweest. Ook maakt het overzetten naar een ander medicijn patiënten onzekerder en ze weten niet altijd hoe ze het nieuwe medicijn of de nieuwe puffer moeten gebruiken. Met als gevolg dat ze hun medicijnen minder trouw en verkeerd gebruiken. Dit willen we absoluut voorkomen en juist daarom is het zo belangrijk dat deze afspraken er zijn.”

Uitzonderingen op afspraak

De afspraak is nu dus dat zorgverzekeraars en apothekers maximaal één keer in de vier jaar mogen wisselen van inhalatiemedicijnen bij patiënten. Er zijn twee uitzonderingen geformuleerd; de eerste is als het patent van een medicijn is verlopen en de tweede uitzondering is als er tekorten van een medicijn zijn.

Elk jaar herhaalinstructie

Als er toch wisselingen nodig zijn, dan moet dit gebeuren in overleg met de patiënt en met goede begeleiding. Patiënten mogen verwachten dat artsen en apothekers uitleg geven over de wisseling en dat patiënten een duidelijke voorlichting krijgen over het gebruik van het nieuwe inhalatiemedicijn. Denk aan een instructiefilmpje, een mondelinge en schriftelijke uitleg, demonstratie van een nieuwe inhalator door de arts of apotheker en oefenen met een lege oefenpuffer. Bovendien krijgt iedere patiënt minimaal één keer per jaar een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden om het medicijn goed te blijven gebruiken.

Scherp in de gaten houden

De komende periode worden de afspraken ingevoerd in de praktijk. Longfonds gaat scherp in de gaten houden of de nieuwe afspraken worden nagekomen, onder andere via de jaarlijkse Longmonitor en via het Longfonds Meldpunt waar mensen kunnen melden als ze problemen hebben met het krijgen van hun voorgeschreven medicijnen. Als er toch problemen ontstaan, komt Longfonds ‘in actie’.