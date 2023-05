Paul Blokhuis nieuwe voorzitter rvt Sterk Huis en Veilig Thuis

Blokhuis volgt hiermee Marc Hendriks op, die deze functie bijna negen jaar vervulde.

Paul Blokhuis

Op dit moment is Paul Blokhuis voorzitter van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Hiervoor was hij staatssecretaris van VWS in het kabinet Rutte III van 2017 tot 2022, waarbij jeugdhulpverlening en de aanpak huiselijk geweld ook onder zijn portefeuille vielen. De achtergrond van Paul Blokhuis in de jeugdzorg en zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring op het gebied van zorg en welzijn op lokaal en landelijk niveau maken hem een geschikte opvolger om de Raad van Toezicht van Sterk Huis en Veilig Thuis te leiden.

Blokhuis: “De kernbegrippen veiligheid en ontwikkeling worden hier in de praktijk gebracht, samen met cliënten, het onderwijs, de lokale wijkteams en specialistische collega’s. Door te investeren in preventie kunnen kwetsbare kinderen en gezinnen op tijd worden bereikt en kunnen we grote problemen voorkomen. Zo dragen we bij aan veiliger en zelfstandiger leven voor iedereen.’’