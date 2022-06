Pensioen omhoog voor zorgmedewerkers, voor het eerst in 14 jaar

Pensioenfonds PFZW verhoogt voor het eerst in veertien jaar de pensioenuitkering. Gepensioneerden in de sector zorg en welzijn krijgen vanaf 1 oktober 2,7 procent meer. Ook huidige medewerkers profiteren, omdat de opbouw voor hun latere pensioen eveneens 2,7 procent stijgt.

Dat heeft het bestuur van PFZW vrijdag besloten. Met het besluit stijgt het ouderdomspensioen van een gemiddelde PFZW-deelnemer van 9000 euro naar 9243 euro bruto per jaar. Exclusief vakantiegeld neemt de maandelijkse uitkering in dat geval toe van gemiddeld van 694 euro tot 713 euro bruto.

Huidige werknemers

De 2,7 procent is een volledige compensatie van de inflatie van vorig jaar. Voor PFZW is het de eerste volledige indexering sinds 2008. In 2014 is één keer gedeeltelijk geïndexeerd. Op ambtenarenfonds ABP na, is PFZW met een vermogen (eind maart) van 258 miljard euro het grootste pensioenfonds van Nederland. Het telt bijna drie miljoen deelnemers.

De maatregel van PFZW is een gevolg van nieuwe wetgeving. Die maakt het vanaf 1 juli mogelijk om pensioenen deels of helemaal gelijk op te laten lopen met de inflatie (de zogenoemde indexatie) als een fonds een beleidsdekkingsgraad heeft van minimaal 105 procent – eerder was dit 110 procent. Die grens heeft PFZW afgelopen maand bereikt: het kwam uit op 105,2 procent.

Achterstand afgelopen jaren

In een eerste reactie zegt PFZW-voorzitter Joanne Kellermann dat ze beseft dat die 2,7 procent weinig is in vergelijking met de totale achterstand die deelnemers in veertien jaar hebben opgelopen: “Toch zijn we blij om in deze tijd van oplopende prijzen de aanspraken en pensioenen een stukje te kunnen verhogen.”

Volgende verhoging

De kans dat op 1 januari aanstaande de pensioenen opnieuw volledig worden geïndexeerd is gering. Dat hangt af van de hoogte van de rente en de vermogenspositie van PFZW aan het einde van dit jaar, maar vooral van de huidige hoge inflatie (rond 8 procent). Volledige vergoeding daarvan zou PFZW erg veel geld kosten.

Bovendien wijst Kellermann erop dat de aanstaande pensioenverhoging van 2,7 procent de financiële positie van PFZW verslechtert: “We voorzien dat de financiële situatie in het najaar niet voldoende zal zijn om nogmaals maximaal te verhogen.”