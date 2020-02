Pensioenfonds Zorg en Welzijn slaat vleugels uit naar culturele sector

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ontwikkelt een pensioen voor zelfstandigen in de cultuursector. Het fonds doet dit samen met de sociale partners in de sector.

Met een proef in 2021 wordt onderzocht of en hoe zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) pensioen kunnen opbouwen bij een pensioenfonds. Tot nu toe kan dat nog niet, een nieuw Pensioenakkoord biedt die ruimte mogelijk wel.

Het project is gestart vanuit de behoefte van de culturele sector en houdt rekening met het onregelmatige inkomen en de dynamiek van zelfstandigen. Het idee is dat de opdrachtnemer én de opdrachtgever op fiftyfifty-basis bijdragen aan de pensioenopbouw. De pilot moet uitwijzen of het voor de beoogde groep zelfstandigen financieel gunstig is om op deze manier pensioen op te bouwen.

“De huidige wet- en regelgeving belemmert de start van deze pilot”, licht Peter Borgdorff, directeur PFZW, toe. “Het is nu nog niet mogelijk voor zzp’ers om vrijwillig pensioen op te bouwen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan pas na een aanpassing van de Pensioenwet, daar zijn we nu over in gesprek met het ministerie van Financiën en SZW. Gelukkig vertelde minister Koolmees ons zeer enthousiast te zijn dat er wordt gewerkt aan.”