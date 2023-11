Pensioenfondsen steken 400 miljoen in (zorg)woningen

“Op dit moment is de Nederlandse (zorg)woningmarkt stevig uit balans, doordat grote groepen mensen geen passende en betaalbare huisvesting kunnen vinden. Er is met name een groot tekort aan huurwoningen in het sociale segment en het lage middensegment, met een huurprijs tussen de 650 euro en 960 euro”, aldus de partijen.

Grote vragen

Bouwinvest beheert namens de investeerders het partnership. “Wij zien grote vragen in de maatschappij op sociaal vlak: de betaalbaarheid van wonen en het ontbreken van voorzieningen in wijken. Het mes snijdt voor impactinvesteerders aan twee kanten”, aldus Maya Savelkoul, Director Dutch Impact Investments bij Bouwinvest. “Pensioenfondsdeelnemers willen namelijk in toenemende mate dat de door hun ingelegde gelden naast renderen ook positief bijdragen aan maatschappij en milieu. Daarnaast zijn het ook de deelnemers en pensioengerechtigden zelf die kunnen profiteren van betaalbare woningen en seniorenhuisvesting en maatschappelijke voorzieningen in hun buurt.”