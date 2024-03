Per Saldo maakt handreiking voor toereikende pgb-tarieven Wmo en Jeugdwet

Per Saldo heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een praktische handreiking ontwikkeld voor gemeenten. De handreiking ‘Toereikende pgb-tarieven’ wordt nu verspreid onder de gemeenten, zodat zij deze kunnen gebruiken voor de vaststelling van de nieuwe pgb-tarieven.

Budgethouders kunnen alleen kwalitatief goede zorg en ondersteuning inkopen als de tarieven hiervoor toereikend zijn. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om toereikende pgb-tarieven vast te stellen. Dit staat ook in de Wmo en Jeugdwet beschreven. Het is gebleken dat er aanzienlijke variatie bestaat in de manier waarop gemeenten deze pgb-tarieven bepalen. Dit leidt landelijk tot grote verschillen in de hoogte van tarieven. Soms blijken de tarieven zelfs niet toereikend. Tijdens het pgb-debat in 2022 zijn hier moties over ingediend in de Tweede Kamer. Minister Helder besloot de moties over te nemen. Dat resulteerde in deze handreiking.

Uniforme werkwijze

De handreiking geeft duidelijkheid over de opbouw van de tarieven. Daarbij wordt rekening gehouden met alle onderdelen, zoals de kostencomponenten en de marktwerking. Het gebruik van deze handreiking moet leiden tot een herkenbare en uniforme werkwijze bij de vaststelling van pgb-tarieven. Het moet gemeenten helpen om tot toereikende en marktconforme tarieven te komen. Dit is, volgens Per Saldo, een belangrijke stap naar meer transparantie en gelijkheid binnen het pgb-systeem.