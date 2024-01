Personeel werd in coronatijd niet ongelijk behandeld

Vier zzp’ers die via belangenvereniging de Werkvereniging een zaak hadden aangespannen tegen de Staat om geleden financiële schade tijdens de coronapandemie, zijn woensdag niet in het gelijk gesteld door de rechtbank in Den Haag. De zelfstandige ondernemers vinden dat ze ongelijk zijn behandeld door de overheid vergeleken met mensen in loondienst, maar de rechter gaat daar dus niet in mee.