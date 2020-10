Personeelsvereniging Rijnstate doet aangifte tegen penningmeester

De bestuurder heeft zijn functie en lidmaatschap van de bijna drieduizend leden tellende personeelsvereniging neergelegd. Ook is er aangifte gedaan. Het bestuur van de vereniging bekijkt de mogelijkheden het geld terug te halen, aldus Omroep Gelderland. Het Rijnstate heeft de medewerker inmiddels ontslagen.

De penningmeester maakte de bedragen over van de rekening van de personeelsvereniging naar zijn privérekening. Hoewel niet bekend is om hoeveel geld het gaat, zou het om ‘substantiële bedragen’ gaan. Ook op de vraag waar het geld aan is gespendeerd, is nog geen antwoord.

Lastige situatie

De raad van bestuur van Rijnstate onderkent dat “deze situatie voor alle betrokkenen lastig is”. “Hoewel de personeelsvereniging een zelfstandig rechtspersoon is, voelt de raad van bestuur zich betrokken en betreurt deze gang van zaken dan ook zeer”, aldus de raad van bestuur in een reactie. “De raad van bestuur staat het bestuur van personeelsvereniging de Spil bij de komende periode.”