Peter Bennemeer voorzitter Zeeuwse Zorg Coalitie

Peter Bennemeer is de nieuwe voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie, een pas opgericht samenwerkingsverband van 62 zorgorganisaties in de regio om de zorg toegankelijk te houden in de provincie. Het project komt voort uit de compensatie die de regio kreeg nadat de geplande verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet doorging. Een deel van die compensatie wordt gebruikt voor de zorg.

Vanuit het project heeft in 2020 een data-analyse plaatsgevonden over de verwachte personeelstekorten in Zeeland, de toegankelijkheid van de acute zorg en de ondersteuning aan ouderen. Op basis hiervan is een actieplan gemaakt dat wordt uitgewerkt tot concrete acties.

Versnellen

“Ik wil me de komende tijd inzetten om dit samenwerkingsverband, maar vooral de verandering die nodig is, te verstevigen en te versnellen”, zegt de oud-bestuurder van Bernhoven. “We kunnen niet langer wachten: dit is het moment om aan de slag te gaan met het beschikbaar houden van de zorg voor Zeeland.” Als voorzitter van het samenwerkingsverband neemt hij hetstokje over van Rene Smit, bestuurder ZorgSaam