Peter de Visser nieuwe directeur en aandeelhouder RadarGroep

Peter de Visser zal per 1 maart 2022 samen met Bart Verhagen de directie gaan vormen van RadarGroep. De Visser is nu nog algemeen directeur van Incluzio in Schiedam. Hij volgt Erik Oeloff op, die niet alleen als directeur maar ook als aandeelhouder per 1 maart 2022 afscheid neemt van de RadarGroep.

Buitenkans

Erik Oeloff is blij in Peter de Visser zijn opvolger te hebben gevonden. “Ik ken Peter al lang. RadarGroep en Incluzio zijn beiden actief in hetzelfde werkveld en werken van tijd tot tijd samen. Een betere opvolger kan de RadarGroep zich niet wensen. Het was een buitenkans dat hij beschikbaar kwam voor deze overstap.”

Uitdaging

De Visser zegt zelf: “Na zeven jaar Incluzio was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het bedrijf staat als een huis. Ik wil impact blijven maken in het sociaal domein, en tegelijkertijd ondernemen. Deze ambities kan ik bij RadarGroep combineren. Ik kijk er echt naar uit om hier aan de slag te gaan.”

Zorgmanager van het jaar

Peter de Visser studeerde aan de Hotelschool in Maastricht, waarna hij in 2000 in dienst trad bij Facilicom. Binnen dit concern startte hij in 2014 Incluzio met het doel een doorslaggevende bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis is. Inmiddels is de onderneming actief in een groot aantal gemeenten en werken er ruim 3000 medewerkers. In 2019 werd De Visser uitgeroepen tot zorgmanager van het jaar.