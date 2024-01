Peter Siebers verlaat Zorginstituut Nederland

Siebers kijkt trots terug op de in gang gezette beweging naar passende zorg. “Vorig jaar, bij de verlenging naar mijn tweede termijn, werd voor mij helder dat ik weer een rol wil dichter bij de uitvoering. Ik neem de tijd om mij te oriënteren op mijn volgende stap”, aldus Siebers.

Bijdrage Zorginstituut Nederland

De ZiN-bestuurder is portefeuillehouder van de directies Bedrijfsdiensten en Fondsen & Informatiemanagement. Bestuursvoorzitter Sjaak Wijma meldt dat het zorginstituut Siebers scherpe geest en betrokkenheid gaat missen. “Zijn focus op de samenleving en zijn betrokkenheid bij de meest kwetsbaren typeren hem. Hij heeft de afgelopen jaren, samen met het management, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder professionaliseren van de organisatieontwikkeling, risicoverevening, concerncontrol en het verbeteren van de databeschikbaarheid van dure geneesmiddelen.”

Nieuwe bestuursvoorzitter

Siebers vertrekt per 1 mei. In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de werving van een nieuw bestuurslid snel in gang gezet. “Omdat Sjaak Wijma als voorzitter bezig is met zijn tweede termijn wordt nu al gezocht naar een rvb-kandidaat die de voorzittersrol kan overnemen om de continuïteit in het bestuur te waarborgen”, meldt ZiN.

Na een overdrachtsperiode kunnen bestuurder Karin Timm en de nieuwe voorzitter op zoek gaan naar een derde lid van de raad van bestuur van het Zorginstituut.