Peter van der Voort toch geen kandidaat voor Tweede Kamer

Peter van der Voort, tot voor kort IC-hoofd van het UMCG, stelt zich toch niet beschikbaar voor de Tweede-Kamerverkiezingen voor D66. Hij had zich voor de val van het kabinet-Rutte opgegeven, maar “in het huidige volatiele veld kunnen er zomaar in een of twee jaar weer verkiezingen zijn”. Dat lijkt hem niet aantrekkelijk.