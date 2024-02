Petitie voor oprichting expertisecentra long-covidpatiënten

Ze zijn bang dat daardoor ook de vorming van behandelcentra uitblijft. Momenteel kunnen long-covidpatiënten nergens terecht, terwijl bijvoorbeeld in Duitsland meer dan 100 poliklinieken zijn die zich volledig focussen op dit ziektebeeld.

Julian Bushoff van de Kamerfracie van GroenLinks-PvdA diende vorige maand een amendement in met het verzoek om 27 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de oprichting van gespecialiseerde poliklinieken voor kinderen en volwassenen met post covid.

Dit zou ook het startsein kunnen zijn om patiënten met andere post acute infectieuze syndromen zoals Lyme, Q-koorts en ME beter te behandelen. De stemming over het amendement is aanstaande donderdag.