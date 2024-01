Petra van den Broek nieuw lid raad van toezicht Mijzo

Petra van den Broek is werkzaam als CFO bij SPIE, een groot installatiebedrijf, en heeft uitgebreide ervaring met financiële sturing van organisaties en samenwerking met de accountant. Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van fusies en overnames, cyber security en veranderingen van organisaties. Daarnaast is Petra lid van de raad van toezicht van het Koning Willem I college in Den Bosch. Hier is zij ook lid van de auditcommissie.

De raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Mijzo bestaat nu uit vijf leden en een trainee.