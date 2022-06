Petra van Holst (ZN): ‘Maak overschrijding Treeknorm voor wachttijden openbaar’

Minister Kuipers van VWS zou het zorgaanbieders verplicht moeten maken om het overschrijden van de maximaal toegestane wachttijden volgens de Treeknorm, actief te melden. Zij kunnen dat openbaar maken via hun websites. Dat vraagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer . Meer inzicht in wachttijden is nodig om via zorgbemiddeling cliënten sneller naar een andere aanbieder te kunnen leiden, zegt Petra van Holst, algemeen directeur van ZN. Dat kan naar ziekenhuizen zijn, maar ook naar zbc’s. “Dit instrument kan helpen om de wachttijden te verkorten.”

Dat geldt voor de medisch specialistische zorg. De verplichting zou kunnen worden opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw), denkt Van Holst, maar mogelijk ook op een andere manier. “Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wel moeten we goed kijken hoe we dit kunnen doen volgens de privacywetgeving.” Informatie op de sites van de afzonderlijke zorgaanbieders volstaat, vindt Petra van Holst. “Dat biedt voldoende informatie. We willen geen nieuw meldpunt optuigen, inclusief alle bijkomende bureaucratie.”

Zorgbemiddeling

Voor de tweedelijns ggz willen de zorgverzekeraars de verplichting dat aanbieders patiënten die langer dan de Treeknorm moeten wachten actief aanbieden voor zorgbemiddeling, zo vertelt Van Holst. Op termijn kan die plicht worden uitgebreid naar andere zorgdisciplines. En dat is nodig. In 2021 was 28,7 procent van de wachttijden tot een behandeling medisch specialistische zorg langer dan de Treeknorm, zo blijkt uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Maar de trend duurt al veel langer, pakweg vanaf 2014/2015. “De wachtlijsten stonden voor corona al onder druk, maar door de pandemie is de situatie alleen maar prangender geworden”, zegt de ZN-directeur. Petra van Holst: “De zorgverzekeraars bieden nu al een tijdje zorgbemiddeling aan via een centrale plek: mijnzorgverzekeraar.nl. Van daaruit komen cliënten terecht bij de zorgbemiddelingsafdeling. Wij inventariseren wat de mogelijkheden zijn, de verzekerde kiest wat hij of zij wil. Maar dan moet die wel weten wat de alternatieven zijn.”

Petra van Holst: “Dit systeem blijkt een succes. Meer dan 80 procent van de cliënten die met hun zorgverzekeraar bellen, kunnen we helpen met een doorverwijzing. De meeste mensen komen – als ze dat willen – terecht in een ander ziekenhuis. Zo’n 40 procent wordt doorverwezen naar een zbc. Bijkomend voordeel is dat huisartsen behoorlijk worden ontlast, want zij hoeven niet zelf op zoek te gaan naar behandelplekken voor de patiënt.”

Campagne

Het probleem was dat deze dienstverlening van de zorgverzekeraars nog niet erg bekend was. Daarom zijn de branchevereniging en haar leden in november 2021 een campagne begonnen. Die was in eerste instantie gericht op de huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen, maar vanaf vandaag – via paginagrote krantenadvertenties en schermen in de wachtkamers – ook op het brede publiek. Voorzichtig wordt het effect bij de huisartsen al zichtbaar, zo ziet ZN. De bezoeken aan mijnzorgverzekeraar.nl stijgen en de bemiddelingsafdeling draait soms overuren. Een ‘luxeprobleem’, zo zegt Petra van Holst.

Zorgbemiddeling biedt niet voor iedereen een oplossing, zegt de ZN-directeur. “Helaas kunnen zorgverzekeraars nog niet in alle gevallen en voor alle soorten zorg succesvol bemiddelen. Deze campagne is gericht op de door corona uitgestelde ziekenhuiszorg. Daar helpt zorgbemiddeling echt om al die uitgestelde behandelingen zo snel mogelijk in te halen.”