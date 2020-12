‘Pfizer-vaccins onderweg naar EU-landen’

Het Amerikaanse bedrijf wilde niet zeggen welke landen in de Europese Unie de eerste ladingen kunnen verwachten. Veel lidstaten willen op 27 december gaan vaccineren. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, twee landen die niet tot de EU behoren, zijn daar al mee begonnen. Nederland begint in januari met het inenten van mensen.

Goedkeuring

Het middel van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech is als eerste coronavaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU. Pfizer wilde uit “veiligheidsoverwegingen” niet in detail treden over de distributie van het vaccin, dat wordt geproduceerd in België.

Lage temperatuur

Het vervoer is volgens de Belgische zender Radio 2 Limburg in handen van het Belgische logistiek- en transportbedrijf H. Essers. Grote uitdaging bij de levering van het vaccin is de lage temperatuur tot min 80 graden waaronder het bewaard moet worden. “Die temperatuur is iets wat constant in de gaten gehouden wordt”, zei Joris Mertens woensdag tegen de radiozender. Hij is de verantwoordelijke man van het bedrijf voor farmaceutische transporten.

Speciale opleiding

“Chauffeurs krijgen een speciale opleiding zodat wanneer er iets fout zou gaan, ze onmiddellijk kunnen ingrijpen.” Alle vrachtwagens zijn ook gelinkt aan een “control tower”. “Wij kunnen op elk moment zien waar de vrachtwagen is en kunnen ook op elk ogenblik zien wat de temperatuur is in de vrachtwagens. De lage temperatuur wordt behouden door de verpakking van Pfizer en BioNtech zelf, waar een specifiek soort ijs in zit”, aldus Mertens.

Escort

Het vervoer vindt volgens hem plaats met de nodige veiligheidsmaatregelen omdat de vaccins van grote waarde zijn. “De vrachtwagens worden geëscorteerd door bepaalde gespecialiseerde beveiligingsfirma’s en afhankelijk van land tot land ook door de lokale politie.” (ANP)