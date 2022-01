Pfizer vraagt EMA om toelating coronapil

Interessant voor u

Nieuws Minister Kuipers wil ‘veel meer’ inzetten op preventie De nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers wil in zijn regeerperiode “veel meer inzetten” op preventie. Andere belangrijke punten zijn “meer regionale samenwerking in de zorg” en snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector. Lees verder

Blog Opinie Juich niet te vroeg over zorgprofessionals aan het roer van VWS Conny Helder en Ernst Kuipers zijn de nieuwe bewindspersonen in Rutte IV op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een ministerie dat verantwoordelijk is voor ons zorgstelsel. Een stelsel dat jaarlijks nu al meer dan 80 miljard euro kost. Lees verder

Nieuws Kuipers wil langetermijnbeleid voor corona De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers wil met een bredere blik naar de coronabestrijding kijken. "We moeten echt langetermijnbeleid gaan maken, om de doodeenvoudige reden dat dit niet meer weg gaat", zei Kuipers nadat zijn voorganger Hugo de Jonge maandag het stokje had overgedragen op het ministerie van Volksgezondheid. Lees verder

Nieuws Noordwest sluit dialysecentrum vanwege toenemende zorgdruk Noordwest Ziekenhuisgroep sluit per direct het dialysecentrum in Heerhugowaard vanwege toenemende zorgdruk bij het ziekenhuis. De betrokken zorgverleners zijn op andere locaties nodig vanwege de pandemie en door uitbreiding van de locatie in Alkmaar kunnen patiënten daar ontvangen worden. Lees verder