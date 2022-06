PFZW steekt nog eens 40 miljoen in zorgbeleggingen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) steekt nog eens 40 miljoen euro in een beleggingsfonds van investeerder Gilde Healthcare. Hiermee komt het totale bedrag dat PFZW heeft belegd via Gilde Healthcare op 120 miljoen te staan. In totaal heeft het pensioenfonds 11,4 miljard euro belegd in zogeheten SDG 3-beleggingen die zouden staan voor ‘goede gezondheid en welzijn’.

Gilde Healthcare heeft onder meer geld gestoken in Performation, een softwarebedrijf dat rapportages maakt die medisch specialisten en bestuurders van ziekenhuizen gebruiken om slimmer en efficiënter te werken. Inmiddels gebruikt meer dan helft van de ziekenhuizen in Nederland software van Performation om hun productie en capaciteit te optimaliseren.

Kleinschalige zorginstellingen

Een andere investering betreft Novicare. Deze onderneming zet gespecialiseerde (medische) behandelaren in voor ouderen en gehandicapten. Novicare zorgt dat haar behandelaren beschikbaar zijn voor de doelgroep ongeacht waar zij wonen. Hierdoor hebben ook mensen in kleinschalige zorginstellingen en thuis toegang tot de juiste specialisten. Novicare investeert veel in innovatie en efficiënte werkprocessen, waardoor nu en in de toekomst ondanks het tekort aan gespecialiseerde behandelaren zoveel mogelijk patiënten kunnen worden geholpen.

Rendement

“Als Nederlands pensioenfonds van de sector zorg en welzijn beleggen we graag in de zorg”, zegt Jan Willem van Oostveen, directeur Beleggingen bij PFZW. “Zeker als het beleggingen zijn die het werk van onze deelnemers verlicht of efficiënter maakt. Via Gilde Healthcare hebben we in de loop der jaren al veel mooie beleggingen in de zorg kunnen doen. En wat het extra mooi maakt: het rendement ervan vloeit direct weer terug naar het pensioen van iedereen die in deze sector werkt.”