PFZW stoot groot deel fossiele beleggingen af

Het pensioenfonds voor de zorgsector PFZW heeft vrijwel alle beleggingen in olie- en gasbedrijven verkocht: 310, onder meer Shell en BP. Daarentegen gaat PFZW “fors meer beleggen in bedrijven gericht op de energietransitie”.

Dat is het resultaat van een tweejarig programma dat moet bijdragen om meer te beleggen in bedrijven die “een positieve rol spelen in de wereldwijde energietransitie”. Slechts zeven bedrijven uit de fossiele energiesector blijven in de beleggingsportefeuille: Cosan S.A., Galp Energia, Granuul Invest, Neste Oyj, OMV A.G., Raízen S.A. en Worley Limited. Volgens PFZW zijn zij voorlopers in de energiesector.

Klimaatvraagstuk

Belangrijke graadmeter om bedrijven in de portefeuille te houden was of ze verifieerbare plannen hadden om met oplossingen voor het klimaatvraagstuk te komen, in lijn met het Parijs Akkoord. Het grootste deel van de fossiele energiebeleggingen is nu verkocht, omdat die ondernemingen geen of onvoldoende stappen hebben gezet in de overgang naar een schonere energiemix.

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW: “De intensieve aandeelhoudersdialoog, die we de afgelopen twee jaar met de olie- en gassector over klimaat hebben gevoerd, heeft ons duidelijk gemaakt dat de meeste fossiele energiebedrijven niet bereid zijn hun bedrijfsmodel aan te passen aan ‘Parijs’”

Ambitie PFZW

De ambitie van PFZW is om vanaf 2030 voor 15 procent van het totale vermogen in klimaatoplossingen belegd te zijn.