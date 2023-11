PFZW verhoogt pensioenen met 4,8 procent

De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft volgend jaar met 25,8 procent gelijk. Deze besluiten zijn genomen na een positief advies van de pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van PFZW.

Financiële problemen zorgpersoneel

Volgens bestuurslid Ilse van der Weiden is er in de afweging nadrukkelijk rekening gehouden met de serieuze problemen die veel mensen in de sector zorg en welzijn hebben. “Onze deelnemers ervaren inmiddels langdurig hoge prijzen voor boodschappen en andere levensbehoeften. Gepensioneerden zien de verhoging meteen terug in hun portemonnee. Maar ook bij iedereen die werkt telt deze verhoging mee in de opbouw van hun pensioen.”

“Voor werkgevers geldt dat zij baat hebben bij een stabiele premie. We zijn blij dat we daarom de premie gelijk kunnen houden in 2024”.

Evenwichtigheid

Bij de besluitvorming heeft het bestuur gekeken naar evenwichtigheid en de belangen van alle deelnemers. Daarbij is rekening gehouden met voldoende reserves die PFZW aan wil houden, zodat het pensioenfonds gezond en verantwoord over kan stappen naar de nieuwe regels voor pensioen in 2026.

Het bestuur wil de deelnemers die al met pensioen zijn zoveel mogelijk compenseren voor de prijsverhogingen, en tegelijkertijd de belangen van werkende generaties dienen in de opbouw van hun pensioen.