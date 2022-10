PGB Portaal in heel Nederland te gebruiken

In heel Nederland wordt inmiddels het PGB Portaal gebruikt nu zorgkantoren Menzis en VGZ ook volledig over zijn. Via het portaal kunnen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz makkelijker afspraken maken met hun zorgverleners.

De budgethouder en de zorgverlener hebben allebei toegang tot het PGB Portaal. De budgethouder krijgt via het PGB Portaal een goed overzicht van het budget dat beschikbaar is, de ingestuurde en lopende zorgovereenkomsten en alle declaraties. Zorgverleners kunnen de zorgovereenkomst(en) en hun declaraties bekijken.

Kleine groep

Een kleine groep budgethouders kan vanwege een beperking in het systeem dit jaar nog niet gebruikmaken van het portaal. Voorlopig moeten zij nog even de ‘oude’ manier hanteren: zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen sturen naar het zorgkantoor. En het regelen van declaraties loopt via het pgb-systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar is ook het budgetoverzicht te vinden.